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Дембский Казимир Францев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дембский
Имя
Казимир
Отчество
Францев
Дата исполнения приговора
23 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 77
Источник
Скан
Оригинальная запись
46426. ДЕМБСКІЙ, КАЗИМІРЪ ФРАНЦЕВЪ. К. Турекск. у., гм. Пяски, д. Свеницы, 19 л.; — Петроков. О. С., 170 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 6 м. Исп. 23 Мая 905.

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