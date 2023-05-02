Забурдаев Алексей Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Забурдаев
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 28 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 136
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4737. ЗАБУРДАЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 35 л., г. Ниж.-Новгорода. Пермск. Губсуд. Ст. 105, лиш. св. 1 г. Исп. 28 июля 923.
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