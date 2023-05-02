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Ефимов Арсений Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ефимов
Имя
Арсений
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
08 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 129
Источник
Скан
Оригинальная запись
4518. ЕФИМОВ АРСЕНИЙ ПАВЛОВИЧ, 20 л., Раненбургск. у., Ново-Тишинск. в., с. Свинушки. Рязанск. Губсуд. Ст. ст. 76, 142, лиш. св. 8 л. 3 м. 15 д. и пор пр. 5 л. Исп. 8 дек. 923.

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