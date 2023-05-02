Ефимов Арсений Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ефимов
- Имя
- Арсений
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 08 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 129
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4518. ЕФИМОВ АРСЕНИЙ ПАВЛОВИЧ, 20 л., Раненбургск. у., Ново-Тишинск. в., с. Свинушки. Рязанск. Губсуд. Ст. ст. 76, 142, лиш. св. 8 л. 3 м. 15 д. и пор пр. 5 л. Исп. 8 дек. 923.
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