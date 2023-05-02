Цветкова-Павлова Елена Наиловна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цветкова-Павлова
- Имя
- Елена
- Отчество
- Наиловна
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 247
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7912. ЦВЕТКОВА - ПАВЛОВА, ЕЛЕНА НАИЛОВНА, 20 л., Гр. г. Колпина, Н. С., 1 отд. 1 Гор. р-на г. Петрограда, Убийство, лиш. св. 20 л., Исп. 20 окт. 919.
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