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Федулов Михаил Федулов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федулов
Имя
Михаил
Отчество
Федулов
Дата исполнения приговора
19 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 423
Источник
Скан
Оригинальная запись
140487. ФЕДУЛОВЪ, МИХАИЛЪ ФЕДУЛОВЪ. К. Валдайск. у., Рютинск. в., д. Гарусова, 20 л.; — У. Чл. О. С. по Боровичск. у. 2 Сент. 909, 6 п. 13, 169 и 1 п. 170¹ М., тюр. 7 м. Исп. 19 Сент. 909.

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