Чарнецкий Станислав Юзефатов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чарнецкий
- Имя
- Станислав
- Отчество
- Юзефатов
- Дата исполнения приговора
- 06 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 445
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141068. ЧАРНЕЦКІЙ, СТАНИСЛАВЪ Юзефатовъ (онъ же Чарноцкій). Мщ. г. Варшавы, 20 л.; — Варшав. С. П. 25 Апр. 909, 134, 135, 139, 13 и 1454 У., каторж. раб. 6 л. и 8 м. Исп. 6 Окт. 909. | 908 42897 169 М.
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