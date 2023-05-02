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Клименко Стефан Даниилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Клименко
Имя
Стефан
Отчество
Даниилович
Дата исполнения приговора
27 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 171
Источник
Скан
Оригинальная запись
6002. КЛИМЕНКО СТЕФАН ДАНИИЛОВИЧ, 19 л., г. Ейска, Н. С. 6 уч. Ейск. отд., Ст. 151, лиш. св. 2 г., Исп. 27 сент. 923.

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