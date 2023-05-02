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Коловертков Маркелл Ипполитович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коловертков
Имя
Маркелл
Отчество
Ипполитович
Дата исполнения приговора
31 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 179
Источник
Скан
Оригинальная запись
6262. КОЛОВЕРТКОВ МАРКЕЛЛ ИППОЛИТОВИЧ, 20 л., Уральск. у., Рубежинск. в., с. Максимовичева, Н. С. 3 уч. Уральск. окр., Ст. 140, лиш. св. 1 г., Исп. 31 авг. 923.

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