Коловертков Маркелл Ипполитович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коловертков
- Имя
- Маркелл
- Отчество
- Ипполитович
- Дата исполнения приговора
- 31 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 179
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6262. КОЛОВЕРТКОВ МАРКЕЛЛ ИППОЛИТОВИЧ, 20 л., Уральск. у., Рубежинск. в., с. Максимовичева, Н. С. 3 уч. Уральск. окр., Ст. 140, лиш. св. 1 г., Исп. 31 авг. 923.
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