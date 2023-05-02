Виниченко Петр Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Виниченко
- Имя
- Петр
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 02 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 53
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45752. ВИНИЧЕНКО, ПЕТРЪ ПАВЛОВЪ. Мщ. г. Николаева, 19 л.; — У. Чл. Херсон. О. С., по 1 уч. г. Николаева, 170¹ и 172 М. (покуш.), тюр. 3 м. Исп. 2 Іюня 905.
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