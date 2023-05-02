Лукин Афанасий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукин Афанасий Сергеевич

Лукин Афанасий Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лукин
Имя
Афанасий
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
20 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 235
Источник
Скан
Оригинальная запись
8288. ЛУКИН АФАНАСИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 25 л., Мамадышск. у., Красногорск. в., с. Отарки. Астраханск. Губсуд. Ст. ст. 105, 114 ч 2, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 2 г. Исп. 20 ноября 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.