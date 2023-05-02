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Афанасьев Аким Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Афанасьев
Имя
Аким
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
28 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 20
Источник
Скан
Оригинальная запись
129675. АФАНАСЬЕВЪ, АКИМЪ МИХАЙловъ (онъ же Федоровъ). К. Уфимск. у., Казанск. в., д. Дмитріевки, 42 л.; — Г. С. 2 уч. г. Уфы 1 Сент. 909, 172 (укрыв.), тюр. 6 м. Исп. 28 Сент. 909.

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