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Даниловский Аким Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Даниловский
Имя
Аким
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
30 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 107
Источник
Скан
Оригинальная запись
3736. ДАНИЛОВСКИЙ АКИМ ДМИТРИЕВИЧ, 38 л., Тотемск. у., Заозерск. в., д. Данилова-Починки. Вологодск. Губсуд. Ст. ст. 113 ч. 1 и 116, лиш. св. 2 г. 6 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 30 июля 923.

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