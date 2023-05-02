Капустин Фарафонтий Илларионов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Капустин
- Имя
- Фарафонтий
- Отчество
- Илларионов
- Дата исполнения приговора
- 21 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 136
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 82926. КАПУСТИНЪ, ФАРАФОНТІЙ (ФЕрапонть) Илларіоновъ, 31 г. К. Новоалександров. у., Антузовск. в.; — С. М. С. Фридрихшт.-Иллукстск. окр., 21 Марта 911, 14², 169, 2, 5 и 8 п. 170 и 1 п. 170¹ М., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 911 г. № 36173, тюр. 1½ г. Исп. 9 Іюня, счит. ср. съ 20 Янв. 911. | 900 39674 1 ч. 1655 У. | 96 59561 169 М. | 98 36473 170 М.
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