Калитюк Григорий Константинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалитюк Григорий Константинов

Калитюк Григорий Константинов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Калитюк
Имя
Григорий
Отчество
Константинов
Дата исполнения приговора
11 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 100
Источник
Скан
Оригинальная запись
31992. КАЛИТЮКЪ, ГРИГОРІЙ КОНСТАнтиновъ. К. Остерск. у., Семипольск. в., д. Бобрика, 16 л., рд. въ г. Кіевѣ; — Кіевск. О. С. (въ 3 р.), 134, 135, 140 и 1 ч. 1653 У., 169 и 170 М., тюр. 6 м. Исп. 11 Марта 905. | 904 14073 169 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.