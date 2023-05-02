Зубанов Павел Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зубанов
- Имя
- Павел
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 19 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 86
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15303. ЗУБАНОВ, ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ, 38 л. Гр. Елецк. у., Ястребиновск. в., д. Бородино; — Н. С. Алексеевско-Ростокинск. р. г. Москвы. Кража, лиш. св. 2 г., с зач. 31 д. пр. з., в т. ч. 1 г. условно. Исп. 19 июня 920. | 911 94222 172 М.
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