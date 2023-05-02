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Исаков Александр Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Исаков
Имя
Александр
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
03 июнь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 116
Источник
Скан
Оригинальная запись
4026. ИСАКОВ (он же ФОМИНСКИЙ) АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 40 л., Старицк. у., Прасковинск. в., д. Железово. Н. С. Дежурн. Кам. г. Ленинграда. Ст. 180, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 3/ѴІ—24. 

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