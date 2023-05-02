Мухаметшин Давлетша
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мухаметшин
- Имя
- Давлетша
- Дата исполнения приговора
- 28 июль 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 154
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4919. Мухаметшин Давлетша, 24 л. Гр. Мамадышск. у., Мало-Кириловск. в., д. В.-Сунь;— Н. С. 8 уч. Мамадышск. у. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 28 июля 919.
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