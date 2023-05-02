Малышев Петр Фокиев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Малышев
- Имя
- Петр
- Отчество
- Фокиев
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 203
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 84605. МАЛЫШЕВЪ, ПЕТРЪ ФОКІЕВЪ, 22 л. К. Ардатовск. у., Апраксинск. в., с. Семеновки, рд. т. же у. и в., въ с. Иваньковѣ; — Симбирск. О. С., 26 Апр. 911, 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 31 Мая 911. | 909 41478 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 909 № 12729. | 907 58614 169 М. | 905 41171 169 М. | 905 62138 169 М. | 905 24596 169 М.
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