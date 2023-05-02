Афанасьев Аким Козьмин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Афанасьев
- Имя
- Аким
- Отчество
- Козьмин
- Дата исполнения приговора
- 23 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 25
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44991. АФАНАСЬЕВЪ, АКИМЪ КОЗЬминъ (онъ же Малынинъ). К. Сенгилеев. у., Мало-Борлинск. в., с. Большой Борлы, 58 л.; — Симбирск. О. С. (въ 4 р.), 4 п. 134, 135, 2 ч. 1655 и 1659¹ У., арест. отд. 1 г. и 8 м. Исп. 23 Мая 905. | 98 84299 1655 У. | 89 56248 170 М. | 95 363 170 М.
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