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Рябинин Евгений Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рябинин
Имя
Евгений
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
23 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 305
Источник
Скан
Оригинальная запись
11291. Рябинин Евгений Степанович, 26 л., Кингисеппск. у., Редкинск. в., д. Ядвищи. Н. С. 17 отд. г. Ленинграда. Ст. ст. 95, 180 п. "б", лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 23 дек. 926.

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