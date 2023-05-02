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Прокофьев Павел Трофимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Прокофьев
Имя
Павел
Отчество
Трофимович
Дата исполнения приговора
29 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 291
Источник
Скан
Оригинальная запись
10777. Прокофьев Павел Трофимович, 20 л., Ржевск. у., Старицк. в., д. Ведерниково. Н. С. 18 отд. г. Ленинграда. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 29 окт. 926.

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