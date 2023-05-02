Краснова Анна Андреевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Краснова
- Имя
- Анна
- Отчество
- Андреевна
- Дата исполнения приговора
- 12 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 199
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6986. КРАСНОВА АННА АНДРЕЕВНА, 38 л., Сенгилсевск. у. и в., д. Караниной, Н. С. Дежурн. Камер. Сенгилеевск. у., Ст. 140а, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 2 г., Исп. 12 июня 923.
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