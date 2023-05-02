Бржезинский Осип Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бржезинский
- Имя
- Осип
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 23 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 45
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36077. БРЖЕЗИНСКІЙ, ОСИПЪ ИВАновъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Радомск. у., гм. Стромецъ, 40 л., рд. Гроецк. у., въ гм. и д. Липе-Кляшторне; — Варшав. С. П., 134, 135, 149, 152, 1452 и 4 п. 1455 У., по сов. съ приг. Радомск. О. С. отъ 28 Мая 908 г. (1630 и 1632 У., каторж. раб, 6 л.), каторж. раб. 12 д. Исп. 23 Дек. 908.
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