Довгай Петр Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Довгай
- Имя
- Петр
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 22 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 81
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46529. ДОВГАЙ, ПЕТРЪ МИХАЙЛОВЪ. К. Луцк. у., Чаруковск. в., с. Жабча, 36 л., рд. т. же у. и в., въ с. Колодежахъ; — М. С. 2 уч. Луцк. окр., 2 и 4 п. 170 и 172 М., тюр. 8 м. Исп. 22 Іюня 905.
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