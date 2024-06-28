Довгай Петр Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДовгай Петр Михайлов

Довгай Петр Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Довгай
Имя
Петр
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
22 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 81
Источник
Скан
Оригинальная запись
46529. ДОВГАЙ, ПЕТРЪ МИХАЙЛОВЪ. К. Луцк. у., Чаруковск. в., с. Жабча, 36 л., рд. т. же у. и в., въ с. Колодежахъ; — М. С. 2 уч. Луцк. окр., 2 и 4 п. 170 и 172 М., тюр. 8 м. Исп. 22 Іюня 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close