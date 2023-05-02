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Шараев Тит Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шараев
Имя
Тит
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
01 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 282
Источник
Скан
Оригинальная запись
30380. ШАРАЕВ, ТИТ ПЕТРОВИЧ, 24 л. Гр. Поповск. у., Чупровск. в., д. Терехово; — Н. С. 6 уч. Невельск. у. Убийство, лиш. св. 5 л., с зач. 2 м. и 12 д. пр. з. Исп. 1 окт. 920.

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