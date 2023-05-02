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Кольцов Николай Аристархович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кольцов
Имя
Николай
Отчество
Аристархович
Дата исполнения приговора
22 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 180
Источник
Скан
Оригинальная запись
6297. КОЛЬЦОВ НИКОЛАЙ АРИСТАРХОВИЧ, 20 л., Череповецк. у., Федото-Раменск. в., д. Средний Двор, Череповецк. Губсуд, Ст. 142, лиш. св. 10 л., Исп. 22 дек. 923.

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