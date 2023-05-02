Москалев Василий Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Москалев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 24 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 235
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 96829. МОСКАЛЕВЪ, ВАСИЛІЙ ВАСИЛЬевъ, 30 л. Лиш. ос. пр. изъ мгп. г. Варнавина; — Вятск. О. С., 26 Мая 911, 169 и 2 п. 170 М., 152 и 1654¹ У., арест. отд. 3 г. Исп. 24 Іюня 911. | 902 47003 1654¹ У. | 90 101143 169 М. | 93 41791 170 М. | 88 79988 170 М. | 91 110175 169 М.
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