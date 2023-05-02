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Аксакалов Басень

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Аксакалов
Имя
Басень
Дата исполнения приговора
09 июль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 8
Источник
Скан
Оригинальная запись
129361. АКСАКАЛОВЪ, БАСЕНЬ. Кирг. Баянъ-Аульск. в., Павлодарск. у., 22 л.; — Семипалатинск. О. С., 133, 2 п. 134, 135, 148 и 312 У., по слож. съ нак. по приг. М. С. 2 уч. Павлодарск. у. отъ 29 Нояб. 908 г. (по 170 М.—т. 1 г.), съ лиш. ос. пр. тюр. 2 г. Исп. 9 Іюля 909.

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