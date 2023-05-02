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Осипов Елисей Фролович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Осипов
Имя
Елисей
Отчество
Фролович
Дата исполнения приговора
09 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 163
Источник
Скан
Оригинальная запись
17861. ОСИПОВ, ЕЛИСЕЙ ФРОЛОВИЧ, 34 л. Гр. Самарск. у., с. Бузаевки; — Р. В. Т. Ташкентск. ж. д. Должн. прест., лиш. св. 6 л., по амн. нак. сокр. до 3 л. Исп. 9 дек. 920.

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