Азаренков Онуфрий Егоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Азаренков
- Имя
- Онуфрий
- Отчество
- Егоров
- Дата исполнения приговора
- 17 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 7
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129335. АЗАРЕНКОВЪ, ОНУФРІЙ ЕГОровъ. К. Быховск. у., Глухск. в., м. Дашковки, 34 л.; — Быховск. У. С., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 17 Окт. 909.
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