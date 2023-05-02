Пономарев Семен Прокофьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пономарев
- Имя
- Семен
- Отчество
- Прокофьевич
- Дата исполнения приговора
- 10 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 176
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18297. ПОНОМАРЕВ, СЕМЕН ПРОКОФЬЕВИЧ, 27 л. Гр. Кунгурск. у., Судинск. в., д. Луговой; — Н. С. 6 уч. Кунгурск. у. Винокур., лиш. св. 5 л., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 10 дек. 920.
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