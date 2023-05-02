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Осипов Павел Ильич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Осипов
Имя
Павел
Отчество
Ильич
Дата исполнения приговора
30 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 191
Источник
Скан
Оригинальная запись
27371. ОСИПОВ, ПАВЕЛ ИЛЬИЧ, 33 л. Гр. Ставропольск. у., Крестово-Городищенск. в., с. Копбило; — Р. В. Т. Волжск. обл. водтран. Хищение, лиш. св. 15 л. Исп. 30 сент. 920.

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