Крюков Гавриил Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Крюков
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 10 январь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 204
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7172. КРЮКОВ ГАВРИИЛ ДМИТРИЕВИЧ, 35 л., Сенгилейск. у., Уваровск. в., д. Коромысловки. Н. С. 5 уч. Сенгилейск. у. Ст. 140б, пр. р. 1½ м. и пор. пр. 5 л. Исп. 10 янв. 923.
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