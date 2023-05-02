Лапшин Виктор Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лапшин
- Имя
- Виктор
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 24 февраль 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 138
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33035. ЛАПШИНЪ, ВИКТОРЪ ПАВЛОВЪ (онъ же Павловъ). Мщ. изъ сс.-посел. г. Тюкалинска, 31 г., рд. въ Омскѣ; — М. С. 1 уч. Тюкалин. у. (въ 7 р.), 1 п. 13 и 169 М., тюр. 1½ м. Исп. 24 Февр. 905. | 900 97015 313 и 1655 У. | 96 11185 1655 У. | 99 101246 1655 У. | 93 29447 170 М. | 96 68765 169 М. | 92 57047 170 М.
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