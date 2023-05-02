Пугачев Максим Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пугачев
- Имя
- Максим
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 10 январь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 328
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 39197. ПУГАЧЕВЪ, МАКСИМЪ НИКОЛАевъ. Лиш. ос. пр. изъ м. Меленков. у., Мостовск. в., д. Войновой, 30 л.; — Владимір. О. С., 134, 135, 152, 2 и 3 ч. 1655 и 1659¹ У., по сов. съ приг., напеч. въ 907 г. № 17544 и 906 г. №№ 6194 и 22830, арест. отд. 3 г. Исп. 10 Янв. 908. | 902 6956 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 900 г. № 104235. | 96 55169 169 М. | 94 67104 169 М.
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