Ссорин Дмитрий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ссорин
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 21 июнь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 252
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8746. ССОРИН ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ, 25 л., Ив.-Вознесенск. г., Юрьевецк. у. и в., д. Потанихи. Ив.-Вознесенск. Губсуд. Ст. 2 ч. 86, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 21/ѴІ—26.
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