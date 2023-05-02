Бартник Лаврентий Францев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бартник
- Имя
- Лаврентий
- Отчество
- Францев
- Дата исполнения приговора
- 07 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 30
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45129. БАРТНИКЪ, ЛАВРЕНТІЙ ФРАНцевъ. К. Козеницк. у., гм. Бобровники, д. Лукава, 60 л.; — М. С. г. Козеницы (въ 4 р.), 1 п. 14, 169, 2, 5 и 8 п. 170 и 3 п. 176¹ М., тюр. 1 г. Исп. 7 Іюня 905. | 99 46024 169 М. | 89 91051 169 М. | 91 35982 169 М.
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