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Бартник Лаврентий Францев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бартник
Имя
Лаврентий
Отчество
Францев
Дата исполнения приговора
07 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 30
Источник
Скан
Оригинальная запись
45129. БАРТНИКЪ, ЛАВРЕНТІЙ ФРАНцевъ. К. Козеницк. у., гм. Бобровники, д. Лукава, 60 л.; — М. С. г. Козеницы (въ 4 р.), 1 п. 14, 169, 2, 5 и 8 п. 170 и 3 п. 176¹ М., тюр. 1 г. Исп. 7 Іюня 905. | 99 46024 169 М. | 89 91051 169 М. | 91 35982 169 М.

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