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Родионова Мария Александровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Родионова
Имя
Мария
Отчество
Александровна
Дата исполнения приговора
16 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 234
Источник
Скан
Оригинальная запись
8274. РОДИОНОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 16 л., Юрьевск. у., п. Пукежа. Н. С. 3 уч. Юрьевецк. у. Ст. ст. 180, 188, лиш. св. 1 г. Исп. 16 июля 923.

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