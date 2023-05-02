Кралин Андрей Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кралин
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 23 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 113
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16182. КРАЛИН, АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ, 43 л. Гр. Медынск. у., Кузовск. в., д. Осовец; — Н. С. Хамовническ. р. 2 отд. г. Москвы. Спекуляц., пр. р. 2 г., в т. ч. лиш. св. 1 г. условно. Исп. 23 июля 920.
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