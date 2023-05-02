Холопов Семен Никитин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Холопов
- Имя
- Семен
- Отчество
- Никитин
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 437
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140844. ХОЛОПОВЪ, СЕМЕНЪ НИКИТИНЪ. К. Моршанск. у., в. и с. Алгасова, 21 г.; — Самарск. О. С. 18 Сент. 909, 169 и 7 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 24 Окт. 909.
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