Калинин Матвей Григореьвич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Калинин
- Имя
- Матвей
- Отчество
- Григореьвич
- Дата исполнения приговора
- 08 июль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 118
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4005. КАЛИНИН МАТВЕЙ ГРИГОРЕЬВИЧ, 29 л., Бежицк. у., Людинковск. в., с. Красного-Воина. Калужск. Губсуд. Ст. 180, лиш. св. 2 г. 6 м. П. в. з. с. 8/ѴІІ—24.
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