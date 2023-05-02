Симонов Василий Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Симонов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 25 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 257
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9114. СИМОНОВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ, 60 л. г. Ставрополя. Ставропольск. Губсуд. Ст. ст. 69, 73 и 119, лиш. св. и пор. пр. 5 л. Исп. 25 авг. 923.
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