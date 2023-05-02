Циолек Феофил Эдуардов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Циолек
- Имя
- Феофил
- Отчество
- Эдуардов
- Дата исполнения приговора
- 09 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 323
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46500. ЦІОЛЕКЪ, ФЕОФИЛЪ ЭДУАРдовъ. Мщ. п. Вѣнявы, гм. Конопница, Люблинск. у., 27 л.; — Варшав. С. П., 134, 135, 351 и 362 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 4 м. Исп. 9 Апр. 907.
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