Калинка Николай Тимофеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Калинка
- Имя
- Николай
- Отчество
- Тимофеев
- Дата исполнения приговора
- 06 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 172
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 146732. КАЛИНКА, НИКОЛАЙ ТИМОфеевъ (онъ же Калинкинъ). Мщ. г. Бауска, 19 л.; — Митав. О. С. 3 Сент. 909, 114, 134, 135, 140 и 2 ч.1655 У., тюр. 1 г. и 3 м. Исп. 6 Нояб. 909. | 908 59671 1659¹ У. | 904 87411 170 М. | 908 13099 1655 У., симъ приг. поглощенъ приг., напеч. въ 908 г. № 18730. | 905 74263 170¹ М.
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