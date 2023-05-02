Прийск Август Михкелев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Прийск
- Имя
- Август
- Отчество
- Михкелев
- Дата исполнения приговора
- 13 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 363
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29457. ПРІЙСКЪ, АВГУСТЪ (РУДОЛЬФЪ) Михкелевъ (Михіевь) (онъ же Прискъ и Приксъ). Лиш. ос. пр. изь к. Юрьевск. у., Пейдласк. в., 35 л.; — Рижск. О. С., 134, 135 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего с. отъ 28 Окт. 908 г. (2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г.), арест. отд. 3 г. Исп. 13 Янв. 909. | 904 74672 1655 У. | 93 90997 169 М. | 906 104033 977 и 1654¹ У. | 91 127082 170¹ М. | 95 102250 1647 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.