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Прийск Август Михкелев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Прийск
Имя
Август
Отчество
Михкелев
Дата исполнения приговора
13 январь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 363
Источник
Скан
Оригинальная запись
29457. ПРІЙСКЪ, АВГУСТЪ (РУДОЛЬФЪ) Михкелевъ (Михіевь) (онъ же Прискъ и Приксъ). Лиш. ос. пр. изь к. Юрьевск. у., Пейдласк. в., 35 л.; — Рижск. О. С., 134, 135 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего с. отъ 28 Окт. 908 г. (2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г.), арест. отд. 3 г. Исп. 13 Янв. 909. | 904 74672 1655 У. | 93 90997 169 М. | 906 104033 977 и 1654¹ У. | 91 127082 170¹ М. | 95 102250 1647 У.

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