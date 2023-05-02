Убба Ян Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Убба
- Имя
- Ян
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 15 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 306
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46025. УББА, ЯНЪ ПЕТРОВЪ (онъ же Оадъ). К. Феллин. у., Селлійск. в., 20 л., рд. въ г. Ригѣ; — Рижск. О. С., 134, 135, 140, 152, 13 и 1 п. 1 ч. 1647 У., по совок. съ приг. сего С., отъ 31 Окт. 906 г. и М. С., 2 уч. Перново-Феллинск. окр. отъ 18 Авг. 905 г. и М. С., 1 уч. т. же окр. отъ 19 Сент. 905 г., тюр. 1 г. и 3 м. Исп. 15 Марта 907.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.