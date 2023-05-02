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Убба Ян Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Убба
Имя
Ян
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
15 март 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 306
Источник
Скан
Оригинальная запись
46025. УББА, ЯНЪ ПЕТРОВЪ (онъ же Оадъ). К. Феллин. у., Селлійск. в., 20 л., рд. въ г. Ригѣ; — Рижск. О. С., 134, 135, 140, 152, 13 и 1 п. 1 ч. 1647 У., по совок. съ приг. сего С., отъ 31 Окт. 906 г. и М. С., 2 уч. Перново-Феллинск. окр. отъ 18 Авг. 905 г. и М. С., 1 уч. т. же окр. отъ 19 Сент. 905 г., тюр. 1 г. и 3 м. Исп. 15 Марта 907.

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