Алексеев Алексей Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алексеев
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 12 март 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 9
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129288. Алексѣевъ, Алексѣй федоровъ. К. Новоржев. у., Кудеревск. в., д. Кабанихи, 19 л., рд. въ г. СПБ.; — СПБ. О. С., 140 и 2 ч. 1643 У., тюр. 8 м. Исп. 12 Марта 909. | 28 Февр. 907 г. СПБ. Ст. М. С. 52 уч. по 169 М. | 906 67971 172 М.
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