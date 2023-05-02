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Бронин Василий Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бронин
Имя
Василий
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
08 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 23
Источник
Скан
Оригинальная запись
844. Бронин Василий Яковлевич, 27 л., Башкирск. АССР, Стерлитамакск. кант., Зиргановск. в., с. Мордовки. Н. С. 7 уч. Стерлитамакск. кант. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 8/ІѴ—26.

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