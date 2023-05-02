Моторин Михаил Илларионович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Моторин
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Илларионович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 152
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4847. Моторин Михаил Илларионович, 34 л. Гр. Тутаевск. у. Рыжиковск. в., д. Конищево; — Н. С. 5 р-им Тутаевск у. Кража, лиш. св. 4 г., в силу цирк. Н. К. Ю. № 37, от нак. освоб.
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