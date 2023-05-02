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Волков Иван Акинфиев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Волков
Имя
Иван
Отчество
Акинфиев
Дата исполнения приговора
28 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 55
Источник
Скан
Оригинальная запись
45830. ВОЛКОВЪ, ИВАНЪ АКИНФІЕВЪ. Мщ. г. Екатеринбурга, 71 г., рд. въ г. Старицѣ; — 3. Н. 1 уч. Кунгурск. у. (въ 7 р.), 169 М., тюр. 5 м. Исп. 28 Апр. 905. | 97 13963 170 М. | 92 88633 169 М. | 95 76330 170 М. | 90 77936 172 М. | 94 17644 169 М. | 88 12515 1651 У.

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